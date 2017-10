Øksnes må hente mer penger til vei fra næringslivet

Nyheter

Torsdag hadde kommuneledelsen i Øksnes et møte med Samferdselsråd Svein Eggesvik og Geir Jørgensen fra Statens Vegvesen. Saker på dagsorden var var fylkesveiene og viktigheten av å få de høgere prioritert fremover, Nyksundveien og dens historie, trafikksikkerhet og utfordringer når gang- og sykkelvegen mellom Sørvågen-Alsvåg ikke blir ferdigstilt, samt Sommarøyveien.

Når det gjelder finansiering av de ulike prosjektene var budskapet fra Vegvesenet at kommunen i større grad må fri til næringslivet.

- Alt i alt et godt møte, og hovedbudskapet fra samferdselsråden til oss, var nok at vi må tenke annerledes på finansiering av samferdselsområdet fremover. Dette betyr at vi som kommune må invitere næringsliv og andre til et veimøte der vi diskuterer hva vi kan bidra med for å få realisert våre utbedringsbehov, sier ordfører Karianne B. Bråthen.

Ny runde på hurtigbåten

Når det gjelder innskrenking av hurtigbåttilbudet vil det bli arrangert et nytt møte og en høringsrunde. .

- I forkant av dette møtet vil det bli gitt mulighet til å sende inn innspill. Dette betyr at kommunen, næringslivet og fastboende i øyriket vårt må være påkoblet når høringen sendes ut. Høringsinnspillene blir bakgrunn for møtet når de kommer på besøk. Da skal vi også prøve å legge opp til at møtet gjennomføres på Skogsøya, og at vi inviterer med oss noen som representerer de berørte parter, sier Bråthen.