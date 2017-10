Falt ned Vågakallen

Nyheter

Klatreren som var savnet etter fall i fjellet Vågakallen er nå funnet omkommet og han er hentet ned fra fjellet. Nærmeste pårørende i Sverige er varslet. Det melder politiet i en pressemelding.

Politiet vil rutinemessig gjøre undersøkelser i saken. Det er ikke noe som indikerer at det vil bli noen straffesak. Alt tyder på at det er en ulykke med tragisk utfall. Politiet takker for vel utført jobb av de andre nødetatene, HRS, frivillige og egne mannskaper.

Det var torsdag kveld kl 21.40 fikk politiet i Nordland melding om at en person hadde falt i forbindelse med en klatretur på Vågakallen i Lofoten. Det var turkameraten som meldte fra til politiet. Sea King ble sendt ut og turkameraten som er uskadd ble raskt plukket opp. Redningshelikoptret fortsatte deretter å lete etter den savnede. Området hvor han hadde falt er bratt og utilgjengelig og ca. kl 01.00 i natt ble redningsaksjonen midlertidig stoppet på grunn av mørket.

Redningsaksjonen ble gjenopptatt fredag formiddag. Det ble satt inn mannskaper fra den Alpine redningsgruppen som skal søke til fots i terrenget. Disse vil bli fraktet inn med Sea King. Det vurderes også bruk av drone for å søke fra luften.

De to klatrerne er menn i slutten av 20 årene, fra Sverige. Klatreturen skal ha vært organisert av dem selv.