Kjærlighetssanger fra renessansen

Nyheter

– Dette er kjærlighetssanger som ble populære allerede på Shakespeares tid! Her er det «hjerte og smerte» så det holder og slik har nok denne musikken noe av evigheten over seg. Vi har møttes og øvd en liten stund, men dette er første konsert vi gjør sammen, sier Sigrun Tara Øverland.

På konserten blir det musikk av komponister som sangeren og luttvirtuosen John Dowland, Thomas Campion og Francis Pilkington. Disse komponistene ble kjent for sine inderlige, ofte melankolske sanger om den lunefulle kjærligheten og om livets mange skyggefulle sider, fremgår det av en pressemelding fra Kulturfabrikken.

Det finnes fortsatt skrevne tabulaturer og dokumenter etter disse tidlige komponistene. Dette materialet gir et godt innblikk i den engelske renessansen hvor den verdslige musikken hadde en viktig plass og holdt høyt nivå hva enten det gjaldt fest og dans, høytid eller sorg.

Gamle kjenninger med tidligmusikk

Sortland Early Music Group består av Sigrun Tara Øverland på vokal, Leif Egil Barth på fiolin og bratsj, Rasmus Johansen på kontrabass og Frank Antonsen på luttgitar og klassisk gitar. Frank Antonsen har også valgt ut materialet og arrangert det for denne besetningen. De fire musikerne tør være godt kjent i andre sammenhenger, men har nå også funnet sammen i denne nye gruppa.

– Renessansemusikken vinner stadig nye tilhørere og er populær som aldri før. Jeg har lengt vært fascinert av disse vakre modale tonerekkene som på elegant vis slynger seg mellom dur og moll og som formidler flere hundre år gamle musikalske stemninger. Derfor bestemte jeg meg for å arrangere den ut for en gruppe. Nå gleder vi oss veldig til å spille denne vakre musikken for et publikum, sier Frank Antonsen.