Svalbard ekspert om krigssaken

I en kronikk som er publisert av NRK kommer journalist i High North News, Arne O. Holm med skarp kritikk av mediene, inkludert NRK, som siterte nettstedet aldrimer.no i saken om at Russland arrangerte militærøvelse hvor det ble trent på invasjon av Svalbard. Denne nyheten ble senere dementert av norske forsvarsmyndigheter.

Holm mener at grunnen til at norske medier viderebringer en så søkt nyhet uten å sjekke korrektheten er at Svalbard er i ferd med å bli så nedprioritert av norske myndigheter at allmennheten ikke har noe begrep av hva som foregår der oppe. Holm mener det er beklagelig og merkelig at ikke norske myndigheter vil fortsette å hevde sin suverenitet over Svalbard i samme grad som tidligere.