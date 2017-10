Ble tatt i mot av Ørjan Berg i Bodø/Glimt

Nyheter

I august hadde IL Andøygutten fotballskole med Bodø/Glimt. Da ble IL Andøygutten invitert på fotballturnering i Bodø av Bodø/Glimt. Dermed holdt det kommende tippeligalaget av plasser for helgas turnering, og nå har 50 deltagere reist for å delta.

Takket for sist

De reiste fredag, og lørdag morgen var andværingene de første i Nordlandhallen, hvor de ble mottatt av Ørjan Berg, som tok seg god tid å snakke med de unge spillerne og takket for sist.

– Det har gått storveis. Vi har hatt det veldig artig og har spilt fotball, spist god mat, møtt kjendiser og vært på shopping. Vi ser at barna storkoser seg. Det skaper samhold å reise på en slik tur, melder Kristin Andersen fra Bodø

Blir gjenkjent

Med seg på turen har de også Stein Fyhn Nilsen som dommer. Det var de veldig glad for i Bodø.

– Vi ser at de vet hvem vi er her. De som står i kantina har sagt at det er artig at vi har kommet så langt i fra, og alle vi har møtt har vært veldig positive. De nevner også at det er supert at vi til og med har stilt med en dommer. Nå har de invitert oss år etter år, og endelig tok vi på tur, sier Andersen.

Scoret mye

De har ikke vunnet noe særlig med kamper, men vinner på å ha det gøy.

– Vi har scoret i hver kamp, selv om vi ikke har vunnet noen særlig mange kamper. Vi har det gøy, sier hun.

– Men det kan snu, skyter Mina, en av de unge spillerne, inn.