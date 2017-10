Sp: Søreide burde fått hele Utenriksdepartementet

Nyheter

Vedum har tydelig respekt for Søreide og betegner henne som en erfaren politiker. Han er likevel usikker på hennes posisjon, ettersom Marit Berger Røsland på samme tid er blitt utnevnt som europaminister. I stedet for å videreføre denne statsrådsposten, mener han regjeringen burde opprettet en egen bistandsminister. Bistand er en stor post i statsbudsjettet.

Han mener dessuten at delingen i Utenriksdepartementet svekker utenriksministerens posisjon.

– Det hadde vært bedre at hun også hadde hatt ansvaret for EU- og EØS-sakene og at Norge hadde hatt én sterk utenriksminister i stedet for å ha en litt uklar rolle. Jeg mener Solberg kunne hatt tillit til at Søreide kunne tatt hele feltet, sier Vedum.

For den nye forsvarsministerens del sier Vedum at han håper Frank Bakke-Jensen «kan legge prestisjen vekk og bli med på konstruktive løsninger». Sp varsler et forslag om å gå gjennom grunnlaget for nedleggelsen av Andøya flystasjon.

– Vi håper han er litt mer positivt innstilt til det, sier Vedum.

(©NTB)