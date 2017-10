Tobias kom på tredjeplass

Nyheter

Etter å ha vunnet det nordnorske mesterskapet har Tobias Bjørkmo Ellingsen i Rørlegger Jan Ellingsen AS representert Nord-Norge i kampen om å bli Norges beste rørlegger. Det hele har foregått i Lillestrøm, og der har han nå vært en hel uke med en langtekkelig oppgave han har måttet gjennomføre.

Gjennom prøven skulle han gjøre en oppgave gjennom 37,5 timer, som tilsvarer en vanlig arbeidsuke. Mens han jobbet med oppgaven fikk han også møte Kronprins Haakon. De var tilsammen fem unge mannfolk som kjempet om tittelen, samtidig som de har tatt svenneprøven. Som Tobias selvfølgelig stod med glans, og fikk karakteren "Bestått meget godt".

Han kom også på en tredjeplass under mesterskapet, og kan dermed si at han er i øverste sjiktet over beste rørleggere i Norge. Svenneprøven tar han med seg i lommen.