Maler med miljøvennlig maling

Lørdag var den gamle, nedlagte skolen i Bjørnskinn fylt av liv og røre, og en god desj maling. Men det er selvsagt ikke hvilken som helst maling, men kalkmaling. Den gir en følelse av nostalig for mange, og setter en helt speielt preg på det du maler. Det være seg gamle bøker eller møble, bilder eller glassflasker du glemte å sortere.

Gjenbruk

I 2015 kjøpte Margrethe Dahl, sammen med sin mann, den gamle skolen i Bjørnskinn. De renoverte bygningen, og hadde et håp om at det skulle bli et senter for kreativitet. I dag er bygget preget av Margrethes interesse for kalkmaling. Rundt omkring ser man møbler, som før de fikk seg et malingstrøk, antagligvis var klar for å havne på dynga. Margrethe synes det er viktig med gjenbruk, og at det er godt for miljøet og viktig for kontinuiteten mellom det som var og det som skal bli.

Bitt av basillen

Sammen med Svanhild Lanesskog holder hun kurs fra tid til annen, og denne helga holdt de det sjette i år.

– Jeg er den eneste forhandleren av slik maling her, og man får ikke kjøpt det i butikk. Vi ønsker å spre budskapet og kunnskaper om kalkmaling, så her går vi igjennom flere teknikker man kan bruke, og jeg har selv fått dilla på det, sier Dahl.

– Jeg har også blitt bitt av kalkmalingsbasillen, skyter Lisbeth Jacobsen inn. Hun deltar fordi hun synes det virket morsomt.

Luktfri og miljøvennlig

Dahl synes det er fint å få brukt det gamle bygget. På veggene kan man se malingsprøver og eksempler på hvordan malingen virker. Det står flasker og bøker hun har malt og møbler som nå har blitt malt opp og kan brukes igjen.

– Slik maling har mange egenskaper, og det er flott til gjenbruk. Så er den miljøvennlig, luktfri og girftfri, sier hun.