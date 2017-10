Russen går med bøsser

Nyheter

Flere stykk dro innom idrettshallen på Andenes for å gå rundt med bøsser. Det ble totalt 21 bøsser på Andenes, mens Bleik hadde 7 bøsser. Også i de andre bygdene gikk folk med bøsser. I år er det UNICEFs arbeid med å gi utdanning til barn som lever i noen av verdens verste krigs- og konfliktområder.

Pengene som kommer inn skal sørge for skoleutstyr, videreutdanning av lærerem oppbygging av skoler og læringssentere i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan.

Bidrar til noe godt

På idrettshallen ble bøssebærerne møtt av Hilgunn Kristiansen, Sonja Rian, Jan Erik Olsen og kultursjef Sindre Wolf. De delte ut kart og bøsser, og holdt god oversikt på hvem som skal gå hvilke gater.

– Man er gjerne med på å bidra til noe godt, og det er bedre enn å sitte hjemme, sier Rian.

– Jeg var med i fjor, og i år møtte jeg Sindre Wolf på butikken, hvor han spurte om jeg ble med i år også, og jeg sa selvfølgelig ja. Det er en god sak, mener Kristiansen.

Dreven bøssebærer

Olsen har vært med i veldig mange år. Han har både gått selv og vært med på å organisere.

– Man er ikke med fordi man har så god tid. Det er en viktig ting, og veldig greit å kunne være med på å hjelpe andre, mener han.

Russen stiller sterkt

Store deler av årets russekull har valgt å være bøssebærere. Marcus Alexander Tjomsaas, Alfred Mo og Ruben Sander Eriksen går på romteknologilinja på Andenes, og skal være russ i år.

– Det går til en god sak, alle har rett til å gå skole, noe vi er enige i, sier de tre, som alle er fra Østlandet, og dermed synes at det er litt kaldt. Men det trosser de for å kunne være med på å bidra.

En av dørene de gikk til var Egil Rasmussen. Han ville gledelig bidra med støtte.

– Jeg vil gjerne gi til en god sak, og jeg er enig i at alle barn er en mulighet, sier han.

– Flott at ungdommen bryr seg

– Saken er fantastisk, det er et aspekt man ikke tenker over. Det å gi utdanning og la barna ha en barndom, Vi må ta av oss hatten for årets russ, som har stilt sterke til årets TV-aksjon. Det er fint å se at ungdommen bryr seg. Dette kan virke gammeldags, men de stiller. Så er det kanskje litt kriseslitasje, altså at det er så mange kriser i verden, at folk ikke klarer mer, sier kultursjef i Andøy, Sindre Wolf.

Til sammen samlet innbyggerne i Andøy inn 73.251 kroner under årets aksjon.