Fire dager etter dødsfallet vil politiet fortsatt ikke si noe om etterforskningen

Nyheter

Lensmann Per Erik Hagen fortalte torsdag ettermiddag at politiet bedriver taktisk og teknisk etterforskning av et dødsfall. VOL har gjentatte ganger henvendt seg til politiet om saken, men får ingen ny informasjon i saken.

– Det er intet nytt å melde foreløpig, skriver politiinspektør Per Erik Hagen i en tekstmelding mandag morgen, men han bekrefter at det fortsatt pågår etterforskning i saken.

Da VOL torsdag spurte om det var noen som var pågrepet i saken, svarte Hagen at det var det ikke.

Hadsel kommune satte kriseledelse umiddelbart torsdag.