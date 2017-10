Senterpartiet vil danne landmaktsallianse

Nyheter

– Senterpartiet mener det er behov for en ny politikk for landforsvaret vårt. Regjeringens politikk innebærer en kraftig reduksjon av Heimevernet og svarer ikke på behovene som en moderne hær har. Slik kan vi ikke fortsette. Derfor vil vi invitere Ap, Sv, Krf og Venstre til samtaler for å styrke Hæren og Heimevernet, sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum i en pressemelding.

– I Langtidsplanen for Forsvaret som ble vedtatt i vår utsatte regjeringen både avgjørelser og investeringer for Hæren og Heimevernet i påvente av Landmaktstudien, som ble lagt frem forrige fredag. Samtidig har både Senterpartiet og de partiene vi nå inviterer til samtaler gitt uttrykk for mange felles holdninger til hvordan fremtidens landforsvar bør være, fortsetter Slagsvold Vedum.

Senterpartilederen mener at en slik allianse må komme til en enighet, men har flere krav til hvordan fremtidens hær og heimevern kan styrkes.

– Senterpartiet mener det er avgjørende at Hæren og Heimevernet får midler til å investere i utstyr som gjør dem i stand til å være et ekte landforsvar med tilstedeværelse i hele landet. Vi må sikre at Hæren har helikopterkapasitet i Nord-Norge. Et annet viktig punkt for oss i Senterpartiet er å sikre et landsdekkende Heimevern på 45 000 soldater og å gjenopprette Sjøheimevernet slik at vi igjen kan få en lokalt basert kyststyrke med tilstedeværelse langs hele den langstrakte kysten vår. Til slutt er det viktig å sikre at 2. bataljon i Troms ikke skal bli en reservestyrke, men fortsetter å være en stående avdeling, sier Senterpartiets partileder.