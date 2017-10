- Svensker, flyktninger og bøfjerdinger er alle ganske like

Nyheter

På fredag ble Berit og Lars Hannevold tildelt Sortland Kommunes frivillighetspris og det er ingen tvil om at engasjementet og innsatsen til prismottakerne er stort. Som leder i Røde Kors har Berit regien på en hel rekke aktiviteter som skal bidra til å ta vare på utsatte i samfunnet. Det er særlig eldre og flyktninger som er målgruppene for aktivitetene, men Berit poengterer at de vil nå ut til alle typer folk og blande dem sammen.

Syrerne fikser vaflene

En gang i måneden inviterer Røde Kors til det de kaller Møteplassen som særlig retter seg mot flytninger.

- På disse kveldene kommer det folk fra mange ulike nasjoner og vi koser oss og drikker kaffe og spiller spill. Vi hadde en hel gruppe fra Syria som hjalp oss med å lage vaffel sist gang. Det er jo ikke så store forskjeller på folk enten de er svensker, bøfjerdinger eller flyktninger.

Jentetreff

Røde Kors arrangerer også jentetreff, og en grunn til å ha et eget arrangement for jenter er at det er lettere å få flyktningkvinner til å stille om det ikke er menn der.

- Vi har det så trivelig sammen. Vi strikker og blir kjent med hverandre og lærer så mye om hverandres kulturer.

Vil ha flere til hjemmebesøk

De eldre er også en hjertesak for Berit og Røde Kors og de har en rekke tiltak for denne gruppen. Blant annet så er de tilstede på Lamarktunet med ulike arrangement. Besøkstjenesten, hvor folk fra Røde Kors besøker eldre som bor hjemme, er også et viktig tilbud.

- Vi har litt for få til å stille i besøkstjenesten, så der skulle vi gjerne hatt flere. Det er viktig å få besøkt de som er ensomme og gamle som bor hjemme.

Godt samarbeid

Berit trekker fram samarbeidet med frivillighetsstasjonen, og Unni Glad som leder den, som en viktig faktor for å få alle de ulike tilbudene til å fungere.

- Samarbeid er viktig og vi i Røde Kors og Frivillighetsstasjonen har funnet en god måte å gjøre ting sammen på.