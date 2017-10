Forskere har funnet den optimale måten å tine fryst fisk

Nyheter

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) har publisert en undersøkelse som viser at metoden man bruker tining av fryst fisk har mye å si for kvaliteten på fryst fisk.

– Forskinga vår åpner for at butikkene kan få jevn tilgang på torsk av beste kvalitet gjennom hele året, sier forsker Irja Sunde Roiha ved Nifes.

Torskefisket er veldig sesongbasert. Fra januar til april er det rikelig tilgang på store mengder torsk langs kysten, men resten av året må fiskebutikkene ofte forholde seg til fryst fisk. Kvaliteten varierer. Noen ganger blir samme fisk fryst, tint og fryst igjen. Dette går ut over holdbarhet og kvalitet. Forskerne har forsøkt å finne ut hvordan en fisk kan tines best. Nifes-forskerne tok utgangspunkt i fisk som var fryst på sjøen hel. Den var fryst før dødsstivheten (rigor mortis) inntraff. Forsøket var todelt. Noe av fisken ble tint i vann, og noe ble tint i luft. Vann ga det beste resultatet.

– Forsøket viste at en fikk litt bedre resultat ved å ha luftbobler i vannet slik at det fikk jevn temperatur, sier Roiha. Hun mener at fisk som behandles på denne måten kan ha vel så god kvalitet som fisk som ikke har vært fryst.

– Kvaliteten på torsken i Nifes-forsøket var fremdeles god 10 dager etter opptining, og ekspertpanelet fant at kvaliteten på fisken var gode både når det gjaldt konsistens, farge, lukt og spalting. Også mikrobiologi-analysene og de kjemiske analysene viste gode resultater for den tinte fisken.