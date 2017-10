Toppledelsen i Nordland Høyre fra Bodø og Evenes

Nyheter

Valgkomiteen har bestått av Christine Trones, Jim Simonsen Jensen, Marius Hansen og Børge Larsen, sistnevnte som leder. De foreslår at Fjærvoll får opprykk fra nestledervervet. Kjell Joar Petersen-Øverleir, som også var nestleder, ønsket ikke gjenvalg.

Svein Erik Kristiansen er innstilt som ny 1. nestleder. Han er 39 år og ordfører i Evenes.

– Han kjenner Nordland som fylke godt og er nå inne i sin andre periode som ordfører i Evenes. Kristiansen har tidligere jobbet for Høyre, han var kampanjerådgiver for Nord-Norge i Stortingsvalget i 2013, så dette mener vi er et godt forslag.

Thomas Abildgaard Lehre er foreslått som ny 2.nestleder. Han er 35 år, og er leder i Alstahaug Høyre, skriver partiet i en pressemelding.

Jonni Solsvik Andøy og Roar Wessel Olsen er foreslått som utsendinger til Høyres landsmøte.