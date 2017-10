Finværet holder seg - i alle fall én dag til

Nyheter

I alle fall om vi skal tro på meteorologene ved Yr.no.

De spår nemlig at onsdagen vil by på lettskyet pent vær med lengre perioder med sol. Temperaturmessig vil vi få mye det samme vi har fått de to siste dagene med sol og mellom -1 og 3 grader.

Denne værtypen fortsetter torsdag, men torsdag kveld kan det komme noe regn som fortsetter utover fredagen og helga.

Tekstvarsel for Nordland: Sørøst frisk bris, periodevis liten kuling utsatte steder. Skyet eller delvis skyet. Litt regn som brer seg nordover, lite nedbør nord for Salten.