– Vil gi betydelige konsekvenser for skole- og samferdselstilbudet til nordlendingene

– Forslaget til statsbudsjettet gir Nordland fylkeskommune 300 millioner kroner mindre å bruke til videregående skoler, tannhelse, ferger, båtruter, busser og vegvedlikehold i 2020, sier fylkesråd for økonomi, Knut Petter Torgersen (Ap), i en pressemelding tirsdag.

Store konsekvenser

Han mener kuttet vil innebære smertelige prosesser med å redusere fylkeskommunens tilbud i fylket.

– Tilbakemeldingene fra kommunene er at dette innebærer ytterligere svekkelse av tilbudene i distriktene. Det blir umulig å opprettholde samme nivå på utdanning og vei i Nordland, sier Torgersen.

Han peker på at omlegging av inntektssystemet gir en stor omfordeling mellom fylkeskommunene.

– Best ut kommer Oslo med en vekst langt over gjennomsnittet. For fylkeskommunene samlet er det en gjennomsnittlig nominell vekst fra 2017 til 2018 på 1,9 prosent. Veksten i Nordland fylkeskommune er kun på 1,1prosent. Når pris og lønnsveksten er anslått til 2,6 prosent gir dette en betydelig realnedgang i inntektene. Når inntektsveksten er 1,5 prosent lavere en pris- og lønnsveksten fra 2017 til 2018, er konsekvensen at Nordland fylkeskommune må redusere sine kostnader på 75 millioner kroner allerede neste år, sier han og legger til at dette vil få betydelige konsekvenser for skole- og samferdselstilbudet til innbyggerne i Nordland.

Mindre til vei

Torgersen mener forslag til statsbudsjett gjør det håpløst å gjennomføre nødvendig vedlikehold av fylkesveier og bruer. Totalt har Nordland fylkeskommune ansvar for 4100 kilometrene med fylkesvei.

– Et eksempel er den økonomiske kompensasjonen på om lag 55 millioner kroner som ble gitt i forbindelse med ny tunnelsikkerhetsforskrift, og oppgradering av gamle og dårlige tunneler. Problemet er at Nordland fylkeskommune har 25 tunneler som er mer enn 500 meter lang og dermed omfattet av forskriften. Kostnadene til å oppfylle tunnelforskriften er på hele 1,6 milliarder. Med årlige 55 millioner kroner til dette, vil det ta 30 år å komme ajour, sier Torgersen i pressemeldingen.