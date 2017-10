- Jeg føler meg som Barack Obama da han fikk fredsprisen

Nyheter

Nordlaks AS har hatt et begivenhetsrikt år og under næringslivskonferansen ble selskapet hedret med Vesterålen Næringspris. Nordlaks har vært en tung aktør både lokalt og globalt i mange år, men det som gjør 2017 til et spesielt år for selskapet er gjennombruddet i havfarm-prosjektet.

Kjempeinvestering

5.september i år fikk Nordlaks tilsagn på til sammen 21 utviklingskonsesjoner som gjør det mulig å bygge to havfarmer. De havgående oppdrettsanleggene vil koste om lag to milliarder kroner og kan skape flere hundre arbeidsplasser i distriktet, bedre dyrevelferden og endre måten havbruk drives.

Obama fra Vesterålen

- Jeg blir rørt av dette og det er en stor ære, men jeg blir litt i tvil om det er for det vi har gjort eller det vi skal gjøre at jeg fikk prisen. Hvis det er for det vi har gjort så må jeg jo si at det var på tide. Men hvis det er for det vi skal gjøre framover så vil jeg si at jeg føler meg litt som Barack Obama da han fikk fredsprisen, sa Inge Berg fra talerstolen på Vesterålskonferansen.

- Vi er som en stor familie

Berg påpekte at det er et godt stykke igjen før havfarmene er en realitet, men at han har stor tro på prosjektet. Berg berømmet det gode samarbeidsklimaet i Vesterålen som gjør det mulig å satse stort.

- Jeg ser mange kjente fjes her og det er mage som er leverandører til oss. Vi er jo som en stor familie i Vesterålen og det gjør det fantastisk å drive næring her.