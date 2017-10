Kong Harald spøkte om egen død da Freiberg og Nordlund var på gallamiddag

Nyheter

Som vanlig skortet det verken på lun humor eller selvironi da kong Harald holdt tale under den årlige middagen for stortingsrepresentantene.

– Som dere har skjønt, er ryktet om min bortgang betydelig overdrevet – selv om landets redaksjoner fikk et litt annet inntrykk i september, innledet kongen, med henvisning til at NTB kom i skade for å sende ut en nesten ferdigskrevet nekrolog ved en feil.

– Den eneste som har gått til de evige jaktmarker her i kveld, er nok elgen vi snart får servert, fortsatte kongen, med et glimt i øyet.

Tilstede var de to ferske stortingsrepresentantene fra Vesterålen, Kjell-Børge Freiberg (Frp) og Willfred Nordlund (Sp).

Advarte mot nett-troll

Kong Harald brukte en god del av talen til å vektlegge viktigheten av at folk engasjerer seg i politikk og samfunnsliv. Styrken i det norske demokratiet ses ekstra tydelig i forbindelse med frie og fredelige valg, påpekte han.

– Dere som har valgt en tjeneste i samfunnets interesse, vet likevel at medborgerskap ikke kommer av seg selv. Hver enkelt har både et ansvar for og en mulighet til å delta, sa kongen.

Samtidig advarte han mot at tonen i sosiale medier kan bli slik at noen vegrer seg for å være med i det offentlige ordskiftet. Ordene vi bruker påvirker oss alle, understreket kongen.

– Moderne medier kan gjøre det enklere for flere å slippe til, men de kan også assistere våre mindre rause sider. Et levende demokrati forutsetter at alle kan delta med den stemmen de har, og ikke blir stoppet av frykten for negative reaksjoner, sa kong Harald.

Tradisjon fra 1906

Det er lang tradisjon for at kongsfamilien inviterer stortingsrepresentantene til middag etter at Stortinget er åpnet.

Den første middagen ble holdt i 1906, og siden har den vært en årlig foreteelse – bortsett fra under 2. verdenskrig og når det har vært større vedlikeholdsarbeider på Slottet.

Middagen forløper i dag omtrent som da den ble innført for over hundre år siden. Kongens tale og stortingspresidentens svartale er høydepunkter. Men menyen er ikke lenger på fransk, slik den var de første årene, og måltidet blir ikke lenger avsluttet med sigar, opplyser Kongehuset.

Kong Harald lot stortingsrepresentantene vite at den årlige middagen er noe kongefamilien gleder seg til i lang tid. En kveld med hyggelig samvær, i kontrast til den høytidelige åpningen av Stortinget et par uker tidligere.

– Vi sliter ikke ut dørstokkene hos hverandre. Fremføringen av trontalen har nok andre hensikter enn å virke direkte kontaktskapende, kommenterte kongen tørt.

Debatt om drift

Han beskrev forholdet mellom Slottet og Stortinget som to gode naboer som skotter over gjerdene til hverandre. Det at Stortinget følger med på Slottets virksomhet, er slik det skal være, kommenterte kongen, og henviste til at kontroll- og konstitusjonskomiteen var på besøk da Hoffet presenterte årsberetningen for i fjor.

– Debatten om Hoffets drift ønsker vi velkommen. Vi håper at vi stadig kan utvikle oss, sa kong Harald.

