I alle fall om vi skal stole på meteorologene hos Yr.no.

Her spås det mellom 2 og 3 grader og lettskyet vær. Vi vil få kun svak vind fra sør på opp mot 2 meter i sekundet.

Fredag er det imidlertid meldt mye nedbør og mildere. Opp mot 6 grader og regn.

Tekstvarsel for Nordland: Sørøstlig bris, liten kuling utsatte steder i sør. Fra torsdag ettermiddag bris av skiftende retning, stedvis vest og nordvest liten kuling på kysten. Sør for Saltfjellet regnbyger, snøbyger over 600-800 m, forøvrig stort sett oppholdsvær.