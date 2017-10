Veldig glad for sur-skiltene

Nyheter

Historien om Robin Frivåg og hans munnhell «E du sur?» er ganske merkelig. Det begynte med at kollegene hans begynte å etterligne han da han arbeidet i Oslo. De synes det var morsomt med en nordlending som sa «E du sur?» i alle mulige sammenhenger. Så var det noen som kom på at det hadde vært morsomt å sende et postkort med "E du sur?" til Robin da de var på ferie. Hvem som sendte postkortet var usikkert for det sto ingen avsender, men det inspirerte flere til å gjøre det samme. Robin postet bilder av postkortene på sosiale medier og flere ble oppmerksomme på fenomenet. Til slutt fikk Robin slike postkort fra alle mulige steder i verden fra en mengde ukjente avsendere.

– Jeg kjenner en som jobber i oljebransjen i Karibien og han fikk alle sine kolleger til å sende postkort. Det hele har vokst i mange år, sier Gøran Kimsaas, som er en kompis av Robin.

Vippset 9000

Gøran synes sur-fenomenet er morsomt og han tok initiativ til kronerulling for å skaffe Robin bilskilter med «EDUSUR» på. Det kom i stand fordi en eller annen person fra Haugesund sendte Robin et kort hvor det sto at dette bilskiltet var tilgjengelig og mulig å bestille. Robin postet som vanlig også dette kortet på sosiale medier og da Gøran så det oppfordret han folk til å begynne å vippse Robin.

Bilskiltet kostet 9000 kroner og etter noen måneder var hele summen på Robins konto.

– Det er mange som har bidratt, for det er jo ikke så store summer hver enkelt har sendt. Selv vippset jeg to hundre kroner, sier Gøran.

Vekker oppsikt

Fredag var endelig sur-skiltene montert på Robins Nissan og Robin er ganske så fornøyd.

– Det slo meg at de skiltene er jo veldig synlige. De legges jo merke til kan du si, sier Robin og ser alt annet enn sur ut.