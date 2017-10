Arne Olav & Jarle Ragnar takker av

Nyheter

Leder i I.L Morild Stian Reinoldsen bekrefter at han er på trener-jakt etter at Arne Olav Berg og Jarle Ragnar Meløy har meldt fra om at de ikke har kapasitet til å trene A-laget etter denne sesongen.

– De har jo mye er erfaring og kompetanse, så det har vært veldig bra å ha dem som trenere. De er også veldig glade i klubben, men det er travle karer og når de nå har meldt fra om at de ikke har kapasitet så må vi respektere det, sier Reinoldsen.

Optimistisk

Ledelsen i Morild jobber med å finne nye trenere, men det er ikke noen navn som er klare foreløpig.

– Jeg er optimistisk. Vi finner nok en god løsning på dette til slutt. Dessuten så har Arne og Jarle sagt seg villig til å bidra med sin kompetanse framover selv om det ikke blir i rollen som trenere.