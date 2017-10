Nyheter

Klokken 00.24 meldte politiet på twitter at det hadde oppstått brann i en trafostasjon i Sørliveien og at fire nærliggende bolighus var evakuert. Det var kraftig røykutvikling. I seks-tiden i morges meldte politiet at brannen var slukket og at beboerne kunne dra hjem igjen.