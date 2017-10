Flere hundre husstander var uten strøm

Nyheter

Vakthavende i Vesterålskraft Odd Stephansen ble vekket i halv fire-tiden natt til lørdag og på det tidspunktet var området fra de sørlige delene av Sortlandsentrum ned mot grensen til Hadsel strømløst. I tillegg var området mot Holmstad også uten strøm.

– I den tidlige fasen av strømbruddet var det flere hundre husstander som var uten strøm, men vi fikk ordnet slik at de fleste av disse fikk tilbake strømmen relativt raskt. At det skjedde midt på natta gjorde at ikke så mange ble berørt, sier Stephansen.

Kjører aggregat

Årsaken til strømbruddet var brann i en trafostasjon i Sørliveien i nærheten av Lamarka. I nærheten av trafostasjonen er det noen husstander som måtte få strømforsyning fra aggregater inntil trafostasjonen er reparert.

– Vi regner med å måtte kjøre aggregatene fram til over helga. Det er en større jobb å få ordnet trafostasjonen.

Ukjent årsak

Stephansen har ikke noen formening om hva som kan ha utløst brannen i trafostasjonen.

– Vi får se på det senere. Nå har vi konsentrert oss om å få strømmen tilbake til folk.