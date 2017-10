Politiet mistenker påsatt brann

Nyheter

Det var litt etter at klokka var sju at brannen ble oppdaget. Martin Vornes Sørensen forteller til Vol at kjæresten hans var på vei til jobb på Kulturfabrikken fra leiligheten ovenfor Bowling 1 i Strandgata.

– Jeg sto nede på Bowlingen og spilte biljard da kjæresten min plutselig kom tilbake og sa at det brant borti gata, sier Sørensen.

– Så ut som gressklipperbensin

Da de kom bort til et lagerbygg like bortenfor parkeringsplassen på motsatt side av Bowling 1 fant de at det brant i en kanne.

– Det så ut som om det kunne være en kanne med gressklipperbensin, sier Sørensen.



Sørensen hadde også med seg Terje Vornes Sørensen og Torgeir Sørensen og sammen prøvde de å slukke. Samtidig var det andre vitner som meldte fra til nødetatene som var raskt på stedet.

– Det opplevdes egentlig ikke som så dramatisk, men det kunne jo fort utviklet seg flammene hadde tatt tak i noe.

Stedet hvor brannen oppsto var under en trapp av betong som hadde tydelige merker av brannen.

Politiet melder på twitter at de vil ha tips i saken og at vitner kan ringe 02800.