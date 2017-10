Forsvarsstrid kan påvirke borgerlige budsjettsamtaler

Nyheter

Partitoppene i Ap, SV, Senterpartiet, KrF og Venstre satte seg fredag ned sammen på Stortinget for å drøfte endringer i regjeringens nye landmaktsplan.

Det skjer bare et par uker før regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet skal i budsjettforhandlinger med Venstre og KrF.

Prosessen opposisjonen nå innleder, kan føre til påplussinger i forsvarssektoren allerede neste år, tror Støre.

– Jeg vil anta at spørsmålet om helikoptre og kapasitet både i nord og sør, som alle disse partiene er enige om, vil få noen konsekvenser på økonomi – ikke store, men i form av å ha rett bemanning og rett utstyr og kapasitet til å forberede det, sier han.

Helikopter-strid

Regjeringen la nylig fram sin plan for landmakten som kompletterer langtidsplanen for Forsvaret. I etterkant har det oppstått strid både om stasjonering av helikoptre og Hærens løftekapasitet og antallet HV-soldater og utrustning av dem.

– Når det gjelder Bell-helikoptrene, er det naturlig at det blir en deling mellom Bardufoss og Rygge. Vi har bedt om å få se hva det koster å unnlate å skrote seks av de helikoptrene, slik regjeringen går inn for, sier Støre.

– Det vil være økonomi forbundet med å sikre at de helikoptrene som skal være for spesialstyrkene, kommer i operativ virksomhet på Rygge, legger Ap-lederen til.

Høyre erkjenner at en helikopteromprioritering vil koste penger.

– Alle forstår at det blir dyrere å dele helikoptre og mannskap på to baser i stedet for å ha alle på ett sted, sier partiets parlamentariske leder Trond Helleland til VG.

– Forlik det beste

Venstre sto utenfor forsvarsforliket, men deltok på fredagens møte. Og snart skal partiet i budsjettsamtaler.

– Ikke ukomplisert, erkjenner partiets forsvarspolitiske talsmann Abid Raja.

– Er du åpen for at denne prosessen kan føre til påplussinger allerede på neste års budsjett?

– Jeg er åpen for å se på hva dette kan gi av gjennomslag for de standpunktene Venstre har på enkelte av punktene vi allerede har snakket om, sier Raja til NTB.

Han understreker at partiet ikke kommer til å stemme mot landmaktsplanen, men delta i diskusjoner om endringer, og at et bredt forsvarsforlik på Stortinget vil være det beste.

KrF-leder Knut Arild Hareide ønsket ikke å gi noen kommentarer til pressen da han forlot møtet.

– Klart signal

De rødgrønne partiene mener fredagens møte er et klart signal til Høyre og Fremskrittspartiet.

– Regjeringen må være litt mer lydhør overfor det stortingsflertallet som faktisk er, og som ønsker en sterkere landmakt, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, som tok initiativ til møtet.

I likhet med Venstre mener Vedum at volumet på HV er for lite. Også Ap er åpen for en større HV-styrke enn regjeringen foreslår.

Samtidig krever Ap forsikringer fra regjeringen om at forutsetningene for å flytte basen for Forsvarets overvåkingsfly fra Andøya til Evenes, står ved lag.

VG skrev torsdag kveld i en sak som også ble gjengitt av NTB, at Ap dropper Andøya. Det er ikke dekkende, sier Støre.

– Vi står ved det vi avtalte med regjeringen i Forsvarets langtidsplan, om flytting av basen når de nye overvåkingsflyene kommer. Men vi har også satt en fot i døren. Forsvarsministeren må svare Stortinget om forutsetningene for flyttingen virkelig står ved lag, slik de ble presentert høsten 2016, sier Støre til VG.