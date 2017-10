Hvor var debatten?

Nyheter

På torsdag ble jeg sendt av gårde for å dekke Vesterålskonferansen og som splitter ny journalist i Vol, som for inntil et par uker siden aldri hadde satt min fot i Sortland, så jeg på det som en god mulighet til å sette meg litt inn i de lokale forhold innen næringslivet. Jeg visste ikke stort om konferansen på forhånd, bortsett fra hva jeg hadde lest meg til i et svært lite positivt innstilt leserinnlegg fra Gard L. Michalsen. Hans innlegg handlet forøvrig om hvor vanskelig det var å finne informasjon om programmet, men jeg holdt muligheten åpen for at konferansen hadde en knakende god programkomité, selv om markedsføringskomiteen kanskje ikke hadde gjort noen formidabel jobb.

Det viste seg at det fantes interessante poster på programmet, men da den faglige delen av konferansen var over satt jeg igjen med en følelse av at enkelte ting manglet, andre ting var overflødige og at noen av postene kunne vært gjort på en mer interessant måte.

For å ta det jeg syntes var interessant først. Framsikt-gründer Halvor Walla sin presentasjon av hvordan det har vært mulig å etablere en spesialisert it-bedrift i Bø var interessant fordi det ga innblikk i hvordan man kan tenke nytt i forhold til lokal næringsutvikling og hvordan teknologi gjør at folk med ingeniør- og økonomi-kompetanse kan bosette seg langt ute i havgapet i stedet for i de store byene.

Daniel Bjarmann Simonsens energiske foredrag om hvordan Bodø har lyktes med å vekke internasjonal oppsikt med utviklingen av en helt ny bydel i forbindelse med flyplass-utbyggingen var også spennende fordi det demonstrerte at man kan ha store visjoner selv om man kommer fra en relativt liten by i et lite land.

Flyviking sin programpost var trolig det det var størst forventninger til og det var spennende å høre om hvordan selskapet har hatt utfordringer med markedsføring, i og med at de er et lite selskap uten tilgang til de samme ressursene som de større selskapene. I tillegg ble det avslørt at Flyviking og Vesterålskraft har inngått et marksedsføringspartnerskap, noe som jo er en nyhet, men ble presentert på en måte som bar mer preg av å være en del av markedsføringskampanjen snarere enn å ha et faglig innhold.

Et par andre poster led også av å ha mer preg av å være markedsføringspresentasjoner heller enn å belyse et faglig tema. Jeg mener det var en svakhet med programmet at det manglet debatt og meningsutveksling. Det hadde vært berikende om man kunne fått en større forståelse av hvilke muligheter og trusler som næringslivet i Vesterålen står ovenfor.

En mann som det hadde vært interessant å høre synspunkter fra er for eksempel Nordlaks-sjef Inge Berg som var tilstede for å motta årets næringspris. Når man først hadde han der hadde det vært kjekt å høre noe mer enn en kort takketale. Særlig hvis noen av hans kritikere også hadde vært tilstede, i og med at hans seneste prosjekt med store havgående laksefarmer ikke er helt ukontroversielt.

At det ikke var noen som snakket om hverken fiskeri eller oppdrett på konferansen syntes jeg var en smule merkelig med tanke på størrelsen på disse næringene i regionen. Jeg ville også funnet det interessant å høre noe om mulighetene for turistnæringen og om veksten i Lofoten og Tromsø kan tenkes å ha noe å si for Vesterålen.

Neste år er det nye muligheter og da kan kanskje Vesterålskonferansen bli enda bedre enn i år.