Avvikler ordningen med utviklingstillatelser

Nyheter

Da tidligere fiskeriminister Elisabeth Aspaker lanserte en toårig prøveordning med utviklingstillatelser i 2015, var det med et ønske om at det skulle bidra til utvikling av teknologi som kan løse miljø- og arealutfordringene som havbruksnæringen står overfor.

– Vi legger nå til rette for at store prosjekter som innebærer både betydelig innovasjon og betydelige investeringer, og ikke minst en viss risiko for ikke å lykkes, kan se dagens lys. Dersom de lykkes vil hele næringen kunne dra nytte av den kunnskapen som prosjektet gir, sa Aspaker for to år siden.

I løpet av disse årene har fem oppdrettsaktører, blant dem Nordlaks, fått tilsagn om utviklingstillatelser, som er særtillatelser til oppdrett av matfisk av laks, ørret og regnbueørret. Et av kriteriene ved slike tillatelser er at teknologien som utvikles skal deles og komme hele næringen til gode. Også vesterålsselskapene Myre havbruk, Eidsfjord sjøfarm og Øyfisk har søkt. Sistnevnte har fått avslag, de to andre har ikke fått svar enda.

Men nå er det snart stopp for ordningen. Det melder fiskeriminister Per Sandberg i en pressemelding. Fredag 17. november er siste frist for å levere søknader.

– Erfaringene så langt er at det har vært betydelig interesse for utviklingstillatelser, og at det er kommet inn mange søknader. Resultatet vil bli mange spennende og innovative prosjekter som kan bidra til å fremme miljø og arealtilgang, sier fiskeriministeren i pressemeldingen.

– I tiden fremover tar vi sikte på å følge opp tiltaket i Havstrategien om et "Demo 2000" også for det marine og maritime området videre, sier Sandberg.

Demo 2000 er et teknologiprogram i petroleumsnæringen som skal bidra til å forsterke næringslivets satsning på å utvikle ny teknologi.