Anbefaler enda lavere sildekvoter etter oppretting av regnefeil

For et par uker siden ble det oppdaget en feil i en programkode som har ført til at havforskerne i Norge har beregnet for høy sildebestand de siste årene. Da feilen ble oppdaget trakk Det internasjonale rådet for havforskning (ICES) sin tilrådning om totalkvote for norsk vårgytende sild (NVG) i 2018.

Mens silderådet ble doblet fra 2016 til 2017, har det vært varslet en betydelig nedgang for neste år. Da feilen var rettet opp og ICES kom med ny kvotetilrådning tirsdag, var det med forslag om en reduksjon på 41 prosent.

Stor reduksjon

Mens årets silderåd var på 646.075 tonn, er kvotetilrådningen for neste år nå på 384.197 tonn NVG-sild. Da den samme feilen har blitt gjort i forkant av tilrådningen i 2016, endres også kvotetilrådningen for inneværende år fra 646.075 tonn til 467.364 tonn.

– Det er en betydelig nedgang, og det var følgelig viktig å få dette korrigert så raskt som mulig slik at de internasjonale kvoteforhandlingene kunne gjennomføres på et mer riktig grunnlag, sier forskningsdirektør Geir Huse ved Havforskningsinstituttet på egne hjemmesider.

Norges fiskarlag påpeker i en pressemelding at havforskernes tilrådninger danner grunnlaget for fastsetting av kvoter som er verdt milliarder av kroner og som utgjør livsgrunnlaget for samfunn, fiskeindustri, fiskere og annen virksomhet. De mener feilen som er gjort er beklagelig.

– Denne situasjonen, kombinert med at kyststatene ikke klarer å komme til enighet om fordelingen av denne ressursen, skaper en uholdbar situasjon for de som har ansvar for forvaltning av bestandene og for de konsekvensene som følger av endrede kvoteråd, sier leder i Norges fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen.

– For ustabilt

Bransjeorganisasjonen Sjømat Norge reagerer også, og sier at det er vanskelig å skape verdier når kvotene spretter opp og ned raskere enn markedene klarer å tilpasse seg. De mener det derfor må ses nærmere på det såkalte høstingsregelen.

– For makrell og kolmule er det avtalt at kvotenivåene maksimalt kan reduseres med 20 prosent, og maksimalt økes med 25 prosent fra år til år. Dersom vi hadde gjort det samme med silda, ville vi unngått situasjonen i år der markedene fylles opp med sild og prisane raser ned, seier fagsjef Kyrre Dale i Sjømat Norge i en pressemelding.