Solberg: – Sonderingene med Venstre på lavgir

Nyheter

De tre partilederne Erna Solberg (H), Siv Jensen (Frp) og Trine Skei Grande (V) møtes for tiden noe sjeldnere for å snakke om en mulig regjeringsplattform for en eventuell treparti-mindretallsregjering.

– Vi har noen runder der vi snakker systematisk om saker og områder. Vi kartlegger hvor de store uenighetene kan være, og hvor de store ambisjonene kan være. Men for tiden er det mest oppmerksomhet om budsjettet. Vi bruke mye ressurser på det, og derfor går sonderingene på lavgir for tiden, sier Solberg til NTB.

Ulike ambisjoner

Grande har gitt uttrykk for at spørsmålet om regjeringsdeltakelse ikke vil bli avklart før budsjettforhandlingene er over. De kommer etter planen først skikkelig i mandag 6. november, etter at KrF og Venstre har lagt fram sine alternative budsjettforslag torsdag og fredag denne uken.

Men helt stillstand rundt sonderingene er det likevel ikke.

– Vi har jo mye felles historie nå. Så må vi se på hva som er viktig og hva som er mindre viktig i tiden som kommer. Vi har samtaler der vi identifiserer enighetspunkter, uenighet, og ikke minst ambisjoner for framtiden. Også der kan det jo også være uenigheter, medgir Solberg.

2 milliarder kroner

I opptakten til budsjettforhandlingene har KrF brukt kalkulatoren og kommet fram til at regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år har strøket tidligere budsjettseire for KrF og Venstre til en samlet verdi av 2 milliarder kroner.

Statsministeren sier at også Høyre og Frp må tåle at tidligere blåblå satsinger trappes ned.

– Jeg har ikke sett den listen, så jeg vet ikke hva de har lagt inn i den. Men uansett er vi i en tid der vi må prioritere hardere. Det er også saker som Høyre og Frp har vunnet tidligere, som vi nå trapper ned. Det skjer fordi vi har nye prioriteringer og ikke bare kan fortsette med de samme tingene, sier Solberg til NTB.

Innom alle poster

Solberg leverer et aldri så lite hjertesukk en snau uke før budsjettforhandlingene starter i Stortinget mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF.

– Vi har vel i de fire siste forhandlingene vært borti omtrent hver eneste post på budsjettet. Og da må vi av og til sette oss ned og diskutere «er dette viktigere enn det neste du har lyst på». Det er litt av politikkens kjerne, det handler om de viktige prioriteringene framover.

(©NTB)