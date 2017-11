Får fiske mer sei til neste år

Nyheter

Nærings- og fiskeridepartementet melder at de har satt totalkvoten for nordøstarktisk sei på 172.500 tonn i 2018. I år er kvota på 150.000 tonn.

– Det er gledelig at det nå for fjerde år på rad er grunnlag for en øknng av totalkvoten i fisket etter sei nord for 62°N, sier fiskeriminister Per Sandberg i en pressemelding.

Totalkvoten er i tråd med kvoterådet fra Det internasjonale råd for havforsking (ICES). Da dette er en norsk bestand blir ikke kvoter og forvaltning forhandlet med andre land.