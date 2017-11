Vesterålskalenderen er klar 

Nyheter

Vesterålskalenderen 2018 er i handelen, og Vesterålen Turlag håper på godt førjulssalg.

– Kalenderen er spekket med blinkskudd, sier Willy Vestå, som leder turlagets kalender-redaksjon i ei pressemelding.

Allemannseie i Vesterålen

– Vi pleier å selge opp mot 4.000 eksemplarer av kalenderen; den er blitt nærmest allemannseie i Vesterålen, sier Willy. Han kan glede seg over at kalenderen nå utgis for 26. år på rad.

Forsida av 2018-kalenderen prydes av et vakkert bilde fra Bø, med Jan-Helge Andersen som fotograf. Men ellers er både Bø og de andre vesterålskommunene godt representert inni kalenderen.

Som vanlig er Vesterålskalenderen spekket med flotte fargebilder fra samtlige vesterålskommuner, og bildene vil nok inspirere til mange turer i vesterålsk natur.

I kalenderens tekstdel skriver Inge E. Johansen om overtru knyttet til årstider og merkedager. Kraftselskapene i regionen bidrar også i år med enkle månedlige tips om brannsikkerhet og energiøkonomi.

Kalenderen er i år som tidligere et dugnadsprodukt, der bildene stilles gratis til disposisjon. Hvert år bidrar minst ti fotografer, og redaksjonen har vanligvis mellom 100 og 150 bilder å velge blant.