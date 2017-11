Lysbakken ber Søviknes slutte å sutre

Nyheter

– Søviknes må slutte å sutre over at han ikke får flertall for dette meningsløse prosjektet. Det er Frp, H og Ap som hele tiden inviterer til omkamp. Det er på tide å innse at slaget er tapt, og at de har folket mot seg, sier Lysbakken til Avisenes Nyhetsbyrå.

Søviknes mener småpartienes oljeblokkering «et demokratisk problem» Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) mener det er et demokratisk problem at stortingsflertallet ikke klarer å samle seg om oljeleting i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Uttalelsen kommer etter at Søviknes tidligere denne uken sa det er et demokratisk problem at småpartiene SV, Venstre og KrF blokkerer en konsekvensutredning av oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Hadde det bare vært opp til dere og meg, hadde vi vært i gang for lenge siden. Dette er litt pinlig. Reelt sett er det et stort flertall for å komme i gang, hevdet Søviknes fra scenen da han innledet LOs olje- og gasskonferanse i Stavanger tirsdag.

– Et demokratiproblem – for hvem?

– Jeg skjønner at det kan være frustrerende for Søviknes å ikke få gjennomført sin dårlige politikk, men det er faktisk sånn at det er småpartiene som ivaretar folkeviljen i denne saken, sier Lysbakken.

