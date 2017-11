Naturvernforbundet: – Frata Eni operatøransvaret på Goliat!

Nyheter

Dagens Næringsliv kunne nylig avsløre at operatøren på feltet Goliat i høst, tross frarådinger fra Petroleumstilsynet knyttet til eksplosjonsfare og råd fra egen plattformsjef, gjenopptok produksjonen på feltet i Barentshavet.

– Mangler ved sikkerheten

– Om Terje Søviknes ikke rydder opp vil han ha medansvar dersom det går galt på Goliat. Det er på tide at Eni fratas operatøransvaret for skandaleplattformen, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet i ei pressemelding.

– Det var i slutten av september at produksjonen på Goliat ble stanset, og petroleumstilsynet gjenomførte tilsyn ved plattformen. Da fikk Eni beskjed om alvorlige mangler ved sikkerheten til de elektriske motorene i områder med eksplosjonsfare, og i begynnelsen av oktober ga tilsynet beskjed om at å gjenoppstarte produksjonen vil være et «alvorlig avvik» fra minimumsreglene for å unngå storulykker, viser en gjennomgang fra DN. På tross av dette ble oljeproduksjonen gjenopptatt, i strid med rådene fra en av plattformsjefene, skriver Naturvernforbundet i pressemeldinga.

– Katastrofale konsekvenser for miljøet

– Vi har absolutt ingen tiltro til at Eni kan operere denne plattformen på en trygg måte, heller tvert imot. Erfaringene siden oppstarten i 2016 viser at dette er et selskap som symptomatisk tar snarveier, har manglende risikovurderinger og som driver denne plattformen på en regelrett farlig måte, sier Ask Lundberg.

– Dette er en skandaleplattform som ingen kan være tjent med at er i drift i Barentshavet. Dersom en storulykke skjer her vil det kunne ha katastrofale konsekvenser for miljøet, og ikke minst de som arbeider på plattformen i dag. Her snakker vi om at menneskeliv kan gå tapt, sier Ask Lundberg

– Vi krever at Terje Søviknes øyeblikkelig fratar Eni operatøransvaret. Dersom statsråden ikke gjør det, vil han holdes ansvarlig for eventuelle ulykker på Goliat. Det er på høy tid at vi rydder opp nå, avslutter lederen i Naturvernforbundet.