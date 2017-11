Nyheter

I oktober ble det kjent at administrasjonen i Nordland fylkeskommune i en utredning foreslår å halvere antall tannklinikker i Nordland fra 62 til 31. Blant dem de offentlige klinikkene i Lødingen, Risøyhamn og på Straume.

I Vesterålen har det vakt reaksjoner både i Andøy og Bø. Torsdag sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Aase Refsnes (SV), at det har vært gjort en god jobb med å se på klinikkstrukturen, men at dette må ses på i en større tannhelsestrategi.

– Det er uaktuelt for oss å gjennomføre denne omfattende strukturendringen. Det vil skape unødvendig uro i Nordland å sende dette dokumentet ut på høring slik det er. Vi må være helt sikre på at en eventuell omlegging av tannhelsestrukturen vil gi bedre tannhelse som resultat. Men her må det antakelig flere virkemidler inn, sier Refsnes i en pressemelding.

Fylkesråden ber om mer helhetlig kunnskap om hvordan vi skal bedre tannhelsen i Nordland, og varsler at hun vil gå i gang med et strategiarbeid, hvor det blir mulig å komme med synspunkter.

– Målet er enkelt: En bedre tannhelse hos Nordlands befolkning. Jeg vil bruke tiden fremover i god dialog med kommunene, slik at utviklingen av tannhelsen i Nordland blir så godt forankret som mulig, sier Refsnes i pressemeldingen.