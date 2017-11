Slutter seg ikke til Senterpartiets forslag, men vil be regjeringen gå gjennom tallene på nytt

Nyheter

Det omstridte forslaget om nedlegging av flystasjonen kom i forbindelse med forsvarsforliket mellom Ap og regjeringspartiene for snart ett år siden.

Både Sp, Venstre, SV og KrF ønsker en ny gjennomgang av kostnadene knyttet til å legge ned Andøya flystasjon. Det har vært knyttet spenning til om Ap vil støtte en slik gjennomgang.

Støre: – Det vi sa i valgkampen står ved lag Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre, har på Facebook gått ut og avkreftet at de går vekk fra lovnadene om å se på Andøya-vedtaket på nytt.

De tre partiene behøver Arbeiderpartiets støtte for å få flertall i stortingssalen for en slik gjennomgang, og overfor Dagbladet tidligere i bekrefter Ap at det nå foregår samtaler mellom de fire partiene for å få på plass en felles løsning.

– Samtaler pågår. Beslutningen kommer snart, sier Eivind Vad Pettersen, politisk rådgiver for Arbeiderpartiets stortingsgruppe.

– Andøya Flystasjon er ikke distriktspolitikk, sier Orion-flyger - Evenes vil være ei enorm feilinvestering – Å flytte til Evenes er ei enorm feilinvestering. At det er kun distriktspolitikk som gjør at Andøya Flystasjon må opprettholdes, er helt feil, sier Orion-flyger og tillitsvalgt i NOF, Rune Øverås.

Gjennomgang av tallene

Arbeiderpartiets Eirik Sivertsen er medlem av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, og han bekrefter ovenfor Vol at Ap vil be regjeringa gjøre en ny gjennomgang.

– Vi kommer til å fremme et forslag tirsdag der vi følger opp det vi lovet i valgkampen, det vi egentlig ville gjøre i regjering. Der vi ber regjeringa gjøre en gjennomgang av faktagrunnlaget som er lagt til grunn for Stortingets beslutning om samling på Evenes, sier han.

– Dere kommer altså med et eget forslag, og slutter dere ikke til Sp og de andre partiene?

– Vi kommer med et eget forslag. En av begrunnelsene for det er knytta til at man i forslaget fra Sp gjør en detaljinstruering om hvordan regjeringen skal gjøre jobben sin. Sånn ønsker ikke vi å opptre i opposisjon. Vi har sagt vi ønsker en gjennomgang av tallene slik at vi har et korrekt beslutningsgrunnlag, sier Sivertsen.

Han tilføyer:

– Et korrekt beslutningsgrunnlag må regjeringa ta ansvaret for. Uansett må statsråden komme tilbake til Stortinget og legge fram tall som statsråden kan gå god for, sier Sivertsen.

– Vi får nå denne gjennomgangen og får forsikret oss om at de tallene Stortinget har fått fra regjeringa er korrekte. Og svar på de spørsmål som er blitt stilt gjennom sommeren og høsten, som ikke er blitt besvart, sier Eirik Sivertsen.

Ville helst ha ekstern gjennomgang

Kjell Are Johansen i Andøya Arbeiderparti er svært glad for at Ap nå har landet på beslutninga om å gå gjennom saken på nytt, selv om han hadde håpet på en ekstern gjennomgang.

– Jeg hadde håpet på ei tilslutning til Sp sitt forslag, men det som er viktig nå er at ett av de to forslagene får et flertall. Primært en gjennomgang, men det som er viktig at opposisjonen ikke stiller seg sånn at ingen av forslagene får flertall, for da er vi like langt, sier Johansen, som tilføyer at han fortsatt har håp for Andøya flystasjon.

– Her må opposisjonen på ett eller annet forslag samle seg, sier han.

Fem partier bak kravet

I valgkampinnspurten åpnet tidligere forsvarsminister og Ap-politiker Espen Barth Eide for å reforhandle flyttingen av Andøya.

Senterpartiet har siden tiden før valgkampen stilt spørsmål om lønnsomheten ved å flytte overvåkingsflyene fra Andøya til Evenes.

Tidligere i år ble en rapport utarbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse på oppdrag fra Senterpartiet lagt frem. Den viste at samlokalisering av en framskutt jagerflybase og de maritime overvåkingsflyene på Evenes, ville sprekke med sju milliarder kroner.

Daværende forsvarsminister, Ine Eriksen Søreide avviste konklusjonen i denne rapporten.

Fire partier står nå bak kravet om ekstern gjennomgang i Andøya-saken, etter at SV onsdag ble med på forslaget fra Sp, KrF og Venstre.

Ifølge Toine C. Sannes (MDG) vil også Miljøpartiet De Grønne støtte Sp og stille seg bak dokument 8-forslaget fra Sp og kravet om en ekstern gjennomgang.