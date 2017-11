Ministeren lover bøndene støttekutt hvis de ber om det

Nyheter

– De ber om mindre produksjon, og det skal de få. Vi kan kutte i overføringene til jordbruket, sier landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) til NTB.

Han talte lørdag på landsmøtet til Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Overproduksjonen av sauekjøtt har sendt prisene i gulvet, noe som har fått landbruket til å kreve kutt i investeringsstøtten til sauefjøs.

En avsporing, mener Dale, som sier det er langt mer effektivt å kutte i tilskudd som direkte stimulerer produksjonen.

– Hvis det er det dere vil ha, kan dere få det. Men da oppfyller vi ikke Stortingets overordnede mål om økning i matproduksjonen, og økonomien i saueholdet blir dårligere. Tenk gjennom hva dere ber om, dere kan bli tatt på alvor, sa statsråden i en debatt med Småbrukarlagets leder Merete Furuberg.

Overproduksjonen har også ført til at subsidiert norsk sauekjøtt er blitt eksportert til Afghanistan, noe som i verste fall kunne undergravd matproduksjonen i ett av verdens fattigste land. Bondeeide Nortura har beklaget eksporten og varslet endrede rutiner.

Dumpingpris

Furuberg gikk i sin tale til angrep på regjeringen for å opprettholde investeringsstøtten trass i overproduksjon og prisfall.

– Regjeringen kan ikke fortsette å bruke offentlige investeringsvirkemidler til utbygginger i produksjoner der det er overproduksjon, og der øvrig virkemiddelapparat også er driver for økt produksjon, sa hun.

– Det foregår eksport av kjøtt til dumpingpris, også til utviklingsland, for å bli kvitt overskuddet. Samtidig gir staten titalls millioner til nye sauefjøs og utvidelser ved restaurering, mens lageret igjen vokser. Dette er uansvarlig bruk av skattebetalernes penger, understreket Småbrukarlagets frontfigur.

Andre grep

Furuberg fikk klart svar på tiltale. Dale fremholder at kutt i investeringsstøtten vil medføre stopp i distriktene, mens sentrale områder vil fortsette å investere uten tilskudd. Investeringsstøtten er dessuten et langsiktig virkemiddel som er dårlig egnet til å håndtere en omskiftelig markedssituasjon.

– Det er langt mer effektivt å kutte i produksjonstilskuddet enn å kutte i investeringsvirkemidlene, sier han.

Landbruksministeren ber bøndene jobbe for å få solgt det som produseres. Om bare årets salg av sauekjøtt hadde nådd nivået fra fjoråret, ville situasjonen vært annerledes, understreker han.

– Må ta konsekvensene

Dale viser også til at regjeringen flere ganger har advart mot å øke overføringene til landbruket så mye som bøndene og også stortingsflertallet har krevd. For mye gass kan gi nettopp overproduksjon og lave priser, påpeker han.

– Når Stortinget vedtar et mål om økt matproduksjon, må politikerne være forberedt på at regjeringen tar det på alvor. De tar ikke konsekvensene i oktober av det de mente i mai. Det er situasjonen vi nå ser med sauekjøttet et eksempel på.

– Stortingsflertallet og jordbruket må være villige til å innse konsekvensene av de grepene de sier de er for, konstaterer Dale.

