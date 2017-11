– Synd ikke flere i Vesterålen ser nytte i fotballfaglig påfyll

Nyheter

Harstad idrettslag inviterte i helga til Nordnorsk fotballkonferanse med foredragsholdere som landslagssjef Lars Lagerbäck, Egil "Drillo" Olsen, Per Joar Hansen og Arne Scheie. Tema for konferansen var spiller- og trenerutvikling.

Sortland-klubben FK Varg hadde flere trenere og folk fra støtteapparatet med på konferansen, og de ble skuffet over å ikke treffe på flere vesterålinger på konferansen.

– Her har det vært mange gode og interessante innlegg fra dyktige foredragsholdere, og mye nyttig fotballfaglig stoff. Fra Vesterålen var det syv fra Varg, to fra Morild og én fra Sortland IL. Det er synd at ikke flere fra Vesterålen ser nytte i å få fotballfaglig påfyll ved å delta på en slik konferanse, sier Varg-gjengen til VOL.