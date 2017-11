Lakseveksten skal gi 1 offentlig milliard

Nyheter

- I oktober skrudde vi på trafikklyset. Nå foreslår vi hvordan veksten skal gjennomføres i praksis. Det kan gi gode inntekter til kommunene og fylkeskommunene, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Det nye trafikklyssystemet skal sikre forsvarlig og forutsigbar vekst i oppdrettsnæringen. Kysten er delt inn i tretten fargelagte soner. Fargen avgjør om oppdretterne i området får lov til å vokse.

Offentlige inntekter

Oppdretterne kan vokse gjennom å øke på tillatelser de allerede har, eller gjennom nye konsesjoner. Forslaget Nærings- og fiskeridepartementet nå sender på høring, gjelder vekst på eksisterende tillatelser.

Dersom alle takker alle ja til tilbudet, kan det gi det offentlige inntekter på rundt 1 milliard kroner. Av dette vil 80 prosent gå til havbruksfondet. Det vil i så fall gi nesten 800 millioner til kommunene og fylkeskommunene.

Tillatelser på auksjon

- I tillegg vil kommunene få inntektene fra de nye tillatelsene, som vi senere skal tildele gjennom auksjon. Samlet gir dette oppdrettsnæringen en betydelig mulighet for til å øke sin produksjon, sier fiskeriministeren.

Forslaget som nå går på høring innebærer at aktører i grønne produksjonsområder får tilbud om å øke kapasiteten med to prosent på sine tillatelser. Dette innebærer et samlet tilbud på om lag 8 000 tonn. Prisen er 120 000 kroner per tonn tillatelsen blir utvidet med.

Seks prosent vekst

Grønne områder får tilbud om totalt seks prosent vekst. Etter at det er tildelt vekst gjennom eksisterende tillatelser, vil resten bli tildelt som nye tillatelser, via auksjon. Nærings- og fiskeridepartementet vil sende ut forslaget om tildeling av nye konsesjoner på et senere tidspunkt.

Hovedpunktene i høringen er: