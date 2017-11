Tre ulike broer i Øksnes er ikke trygge

Nyheter

I en gravesak i VG kommer det fram at Vegvesenet har store etterslep på inspeksjon og vedlikehold på broer i Norge.

I Øksnes er det tre broer hvor etterslepet er stort. Det er Lakselv, Kavåsen og Strauman 3.

Vet ikke hvor mye Strauman-brua tåler

Særlig broa ved Strauman på Fylkesvei 935 står det dårlig til med. Problemet er at tidevannsstrømmen har tæret på betongen under brofundamentene. Denne skaden har vært på Vegvesenets gjøre-liste i ganske nøyaktig 20 år viser rapporten som VG har fått tilgang på, men er fortsatt ikke utbedret. Vegvesenet opplyser at broen, som er bygd i 1978, er planlagt å bli byttet ut med en ny neste år. Til VG opplyser Vegvesenet at de ikke vet hvor stor bæreevne broen har i den tilstanden den er i per nå.