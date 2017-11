Treffsikre småskyttere

Nyheter

Sortland Skytterlag er et stort og aktivt skytterlag og det ser det ut til at det vil fortsette å være i framtiden også. Rekrutteringen ser i alle fall ut til å være bra. Denne høsten har seks gutter og jenter vært med på skytterskole og lært alt fra sikkerhet til teknikk og hvordan man behandler våpenet, et 22 kalibers gevær av den typen man pleide å kalle salong-gevær, men som visstnok ikke omtales som det lenger.

Nede skyterommet i kjelleren på Sortlandhallen er rekruttene akkurat i ferd med å avslutte siste kveld på skyteskolen og det er tydelig at de har lært et og annet.

God samling

– De har blitt utrolig flinke. Bare se på den samlingen de har på blinken der. Det er veldig bra altså.

Skyteleder Anne Karin Steffensen er over seg av begeistring og kan ikke få fullrost småskytterne.

– Og disiplinerte er de også. Det har vært helt utrolig. Også må vi ikke glemme foreldrene da. De har også vært med og skutt, så skolen har vært for både store og små.

Steffensen gjør oppmerksom på at det blir ny skytterskole til våren for de som måtte være interessert og at det er vanlige klubbkvelder i skytter-rommet på onsdager for de som måtte være interessert.