Norsk presse frykter ny datalov

Nyheter

Det nye personvern-reglementet General Data Protection Regulation (GDPR) skal styrke personvernet og gjøre det mulig for privatpersoner å få personopplysninger slettet fra selskapers databaser. Den trer i kraft 25. mai neste år.

Norsk Presseforbund, NRK og TV 2 sier til Klassekampen at teksten i den nye loven kan utfordre kildevernet.

– Vi frykter rett og slett at kilder vil kunne blåses hvis det åpnes for at Datatilsynet og Personvernombudet får tilgang til redaksjonene, sier generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen.

– Når journalister arbeider med hemmelige kilder, må dette arbeidet være unntatt innsyn, ikke minst fra offentlige myndigheter. Kildene som tar kontakt med journalister, må kunne føle seg hundre prosent sikre på at deres identitet ikke blir avslørt for andre, sier juridisk direktør i NRK, Olav A. Nyhus.

TV 2s advokat Theo Jordahl mener kildevernet ikke er godt nok ivaretatt i lovteksten fra departementet. Han mener loven kan tolkes slik at det vil gis unntak for redaksjonene, men mener formuleringen gir rom for tvil.

Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening har også uttrykt bekymring for at kildevernet ikke vil bli godt nok ivaretatt.