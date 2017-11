Daglig leder for NDLA går av

Nyheter

Daglig leder for Nasjonal digital læringsarena (NDLA), Øivind Høines, går av. Tirsdag ble det kjent at det offentlige selskapet brøt konkurranselovgivningen.

Høines går av med umiddelbar virkning, opplyser selskapet i en pressemelding fredag ettermiddag. Ifølge NRK kom Høines' avgang overraskende på de ansatte.

– Dette valget tar jeg fordi jeg ikke opplever å ha tillit fra styret. Jeg opplever å ha tillit fra styreleder, og fra min sjef, fylkesdirektør for opplæring i Hordaland fylkeskommune, men dette er ikke tilstrekkelig for meg. Siden tilliten ikke er på plass, ser jeg at jeg kan bidra til å skape bedre rammer for utvikling og vekst ved å gå av, sier Øivind Høines i en pressemelding.

– Det er en absurd situasjon Det faller Cerpus-lederen tungt for hjertet at selskapet som har levert internasjonalt anerkjente undervisningsløsninger kommer i søkelyset for inhabilitet.

Tirsdag fortalte NRK hvordan konsulentselskapet Cerpus har åttedoblet omsetningen nesten utelukkende grunnet kontrakter med NDLA, som på oppdrag fra 18 norske fylkeskommuner lager digitale læremidler for videregåendeelever.

Gjennom ti år har 155 millioner og hele 79 prosent av Cerpus' inntekter kommet fra NDLA, mens Cerpus' eiere og ledere selv har hatt svært sentrale lederroller i det offentlige selskapet.

To forvaltningsrapporter fra Deloitte slår fast at NDLA har brutt forvaltningsloven, lov om offentlige anskaffelser og arbeidsmiljøloven. De har gransket NDLA på oppdrag fra kontrollutvalget i Hordaland fylkeskommune, etter at flere medarbeidere varslet internt om bindingene til Cerpus.

