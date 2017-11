Senterungdommen vil ha stans i asylreturene

Nyheter

Leder i Senterungdommen, Ada Arnstad, som lørdag ble gjenvalgt for en ny periode, sier hun er glad for at Senterungdommen er tydelig på at de ikke kan se på at enslige ungdommer blir sendt ut til uvisshet og fare.

– Senterungdommen har sendt et tydelig signal til Senterpartiet: Vend i tide, det er ingen skam å snu, sier Arnstad i en pressemelding fra Senterungdommen, som har sitt landsmøte denne helgen.

I vedtaket ber ungdomspartiet om at Stortinget går igjennom regler og praksis knyttet til returene, men at situasjonen nå er så akutt at man kan vente på denne prosessen.

Senterpartiet meldte onsdag at de ikke vil stemme for hasteforslaget fra SV om midlertidig stans i asylreturer til Afghanistan, men heller ta stilling til spørsmålet gjennom en grundig komitébehandling.

