Ap styrker hærens budsjett for å sikre helikoptre

Regjeringspartiene har i utgangspunktet ikke flertall for landmaktproposisjonen – som peker ut de lange linjene for fremtidens hær og HV. Stortingsflertallet krever at egne helikoptre til hæren på Bardufoss ikke skal avvikles, slik regjeringspartiene legger opp til.

Arbeiderpartiet vil i sitt alternative forslag til statsbudsjett pumpe opp forsvarsbudsjettet med 175 millioner kroner. Pengene går til hæren for å sikre fortsatt helikopterdrift på Bardufoss og helikoptre til spesialstyrkene på Rygge.

I tillegg vil Ap la Forsvaret beholde 75 millioner kroner som skal spares gjennom effektivisering. De pengene bruker partiet på Heimevernet.

Et klart krav

– I forhandlingene om landmaktproposisjonen er det uaktuelt for oss å gå med på et opplegg som ikke inkluderer egne hærhelikoptre på Bardufoss, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB.

Av de 175 millionene som Ap vil styrke forsvarsbudsjettet med, er 100 millioner kroner satt av til fortsatt helikopterdrift på Bardufoss.

– Avgjørende for forsvarskapasiteten i Nord-Norge, mener Støre.

Mer trening i HV

Heimevernets budsjetter styrkes med 75 millioner kroner. Disse pengene vil Ap hente via omdisponeringer fra Forsvarsbygg. Beløpet tilsvarer det kuttet Forsvaret er pålagt gjennom den såkalte avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen.

– Effektiviseringen kan nok være nødvendig, men vi mener at disse pengene gjør best nytte for seg når Forsvaret selv får disponere de innsparte midlene, sier Støre.

Andre opposisjonspartier på Stortinget ønsker omkamp om kuttet i antall HV-soldater. Det kan bli en forhandlingssak.

– Vi ønsker å styrke HV slik at de kan øve og trene mer. Vi har sagt at vi ikke har giftet oss med antall HV-soldater. Men samtidig er vi opptatt av kvalitet, vel så mye som av kvantitet. Og det er et stort behov i HV for å øve mer og bedre, sier Støre til NTB.

Svekker nord

Støre er sterkt kritisk til regjeringspartiene som han mener systematisk bygger ned hærens kapasiteter i Nord-Norge.

– Regjeringspartiene vil bruke mer penger på øvelser i sjø- og luftforsvaret, men ikke for hæren. Budsjettforslaget føyer seg inn i regjeringens vedvarende svekkelse av hæren, sier Støre til NTB.

Han peker på at Ap i fjor bidro til å øke forsvarsbudsjettet med nær 300 millioner kroner. Det var prisen for at Ap skulle sikre regjeringspartiene flertall for Langtidsplanen for Forsvaret, som i påvente av landmaktutredningen handlet om sjø og luft.

Høring på Stortinget

Landmaktproposisjonen er for tiden til behandling i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Allerede mandag ettermiddag skal komiteen arrangere åpen høring om landmaktproposisjonen.

I tillegg møtes de parlamentariske lederne fra opposisjonspartiene jevnlig for å se hvor de kan samkjøre sine posisjoner.

Samtidig forhandler regjeringspartiene med Venstre og KrF om neste års statsbudsjett. Det er en utfordrende situasjon, medgir Støre.

Budsjettforhandlinger

– Forhandlingene om landmakten griper inn i forhandlingene om budsjettet, slik tilfellet også var da vi forhandlet om langtidsplanen for Forsvaret i fjor. Dette blir en utfordring for regjeringspartiene og Venstre og KrF. For skal vi få til en løsning om landmakten, så griper det inn i statsbudsjettet for 2018, sier Støre.

KrF-leder Knut Arild Hareide, som også sitter i utenriks- og forsvarskomiteen, er enig i den vurderingen.

– Når Aps nye posisjon nå er klarlagt, kan helt klart det gripe inn i arbeidet med neste års statsbudsjett, sier han til NTB.

