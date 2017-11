Fiskarlaget vil ikke ta skylda for at hvalen forsvinner

Nyheter

Biologiprofessor Audun Rikardsen forteller til NRK at grunnen til at det er mindre hval i fjordene utenfor Tromsø denne sesongen er at det ikke er så mye sild igjen og en grunn til det er sildefiske.

Det er imidlertid ikke leder i Norges Fiskarlag enig i.

Skylder på oksygenmangel

– Historisk sett har silda bestandig flyttet seg fra fjord til fjord. Når det har vært store mengder sild i et område flere år på rad, så bruker silda opp oksygenet i fjorden. Det tar lang tid å gjenoppbygge oksygenet, derfor søker silda til nye områder. Det er med andre ord ikke så lite sild her at hvalen ikke kommer, men at sildemengdene er andre steder, sier fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen til NRK.

Beskylder ikke sildefiskerne

Biologiprofessor Rikardsen avviser at oksygenmangel er årsaken til mindre sild og hval, i og med at det har vært gjort oksygenmålinger som ikke underbygger den teorien. Rikardsen framholder ovenfor NRK at beskatning er en av flere viktige årsaker, men professoren understreker at han ikke beskylder sildefiskerne for å ha gjort noe galt. Hvis målet hadde vært å holde silda i fjordene lengst mulig, ville imidlertid mindre fiske kunne være med å bidra til det, mener professoren.