Cerpus mener de er uskyldige ofre

Nyheter

Tirsdag kom Cerpus med et svar på kritikken som har kommet fram i mediedekningen av NDLA-saken. Det er NRK som har gravd fram saken om hvordan det offentlige skoleselskapet NDLA (Nasjonal Digital Læringsarena) har kjøpt tjenester av Øksnes-selskapet Cerpus.

Ifølge NRK har Cerpus-grunnleggerne Tommy Wessel Nordeng og Jarle Ragnar Meløy vært involvert i NDLA på en måte som har ført til habilitetsproblemer mens de har solgt tjenester til NDLA.

Dette tilbakeviser Cerpus i sin erklæring: «Ingen av våre konsulenter har på noe tidspunkt vært ansatt i NDLA, heller ikke som ledere. Vi har kun vært innleide konsulenter og har bare levert tjenester etter bestilling», heter det i erklæringen.

Framholder at de ble frikjent

I saken fra NRK ble det påstått at Cerpus var så tungt involvert i NDLA at selskapet kunne skreddersy sine anbud på en måte konkurrenter ikke kunne.

Angående dette melder Cerpus at: «Vi har ikke vært involvert i utlysning av anbud i NDLA der vi selv har levert tilbud. Det bekreftes av revisjonene.».

Det er en absurd situasjon

Når det gjelder habiliteten framholder Cerpus at en ekstern juridisk vurdering fra 2013 fastslo at det ikke var tilfellet.

Vil «ta livet av» NDLA

Årsaken til at Cerpus har havnet i en situasjon med negativ oppmerksomhet mener Cerpus er at forlagsbransjen og deler av undervisningssektoren har interesse av å sverte NDLA og aller helst «ta livet av» organisasjonen.

Cerpus framholder at de er et uskyldig offer i en konflikt mellom mektige interesser i hovedstaden med påstanden «Vi er trukket inn i et skittent spill».

Betaler husleia selv

Videre er det et poeng for Cerpus å klargjøre at det ikke er Øksnes kommune som betaler husleia deres, noe de mener man kan få inntrykk av at de er tilfellet hvis man leser NRKs dekning.

Som om det ikke var nok at Cerpus har fått gjennomgå i mediedekningen, så mener Cerpus også at Alsvåg, bygda som Cerpus holder til i, har blitt latterliggjort:

«Det er åpenbart tungt å svelge for mange at et lite selskap fra yttersida av Vesterålen er først og best på åpne digitale læremidler.» skriver Cerpus i sin erklæring. Ut fra kartet ser det imidlertid ut som om Alsvåg er mer på innsiden enn utsiden av Vesterålen, selv om det trolig ikke er det mest vesentlige i denne saken.

VOL kommer tilbake med mer.