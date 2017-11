Bø Hotell Regnskapstall

Nyheter

Hotellet har drevet med både positivt og negativt driftsresultat de ti årene det har eksistert og det har gått opp og ned i ulike perioder. Etter at de tre første årene endte med femsifrede negative driftsresultat endret ting seg til det bedre i 2010 da resultatet endte på 107 000 kroner. I årene etter har resultatet skiftet mellom å være litt over og litt under nullstreken, men i 2016 gikk ting vesentlig mye verre og alle piler pekte nedover. Driftsresultatet endte på -179 000 dette året og salgsinntektene hadde også gått drastisk ned.