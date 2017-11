Barneorkester spiller Nøtteknekkeren

Nyheter

Søndag ettermiddag vil Sortland Barneorkester (BORK) og Polare strøk fra Harstad i samarbeid fremføre klassikeren Nøtterknekkersuiten av Peter Tsjaikovskijs i Møysalen på Kulturfabrikken, ifølge ei pressemelding.

– Strykeorkestrene har dessuten fått med seg ungdommer fra Hamarøy, Narvik, Lenvik og Tennevoll som bidrar til fyldig og god klang, skriver kulturskolerektor Veronica Vangen Evensen.

Førjulseventyr

– Unge dansere fra Harstad kulturskole vil også bli å se på scenen. Med ei så flott sammensetning, kan det loves ei magisk forestilling som vil varme godt i ei hektisk førjulstid.

I førjulseventyret Nøtteknekkeren møter vi Clara som drømmer seg bort. Gjestene forvandles til rotter og mus og nøtteknekkerdukken til en prins. Sammen drar de til et drømmeland, der gavene fra gjestene byr opp til dans. Det er russisk dans og arabisk dans, blomster og snøfnugg som gjennom musikk og dans vil komme til liv på scenen i Møysalen.

– Distriktsmusiker Lisa Holstad er musikalsk leder for BORK. Jostein Lillegård for Polare Strøk. I denne anledningen har vi hentet inn dirigent Ida Mouritzen. Hun kommer fra Mo i Rana hvor hun jobber som distriktsmusiker på fiolin. Det er også Ida som har arrangert musikken slik at det passer for unge strykere, skriver Sortland kulturskole i pressemeldinga.