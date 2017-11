Jonas Gahr Støre besøkte Kystopprøret

Nyheter

Kystopprøret 2017 hadde besøk av lederen i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre og stortingsrepresentant Ingalill Olsen og flere på torsdag i forrige uke, ifølge ei pressemelding.

Bakgrunnen for besøket er at Kystopprøret har invitert de nasjonale partilederne til Vardø for å møte Kystopprøret 2017 og få et innblikk i dagens situasjon langs kysten. Jonas Gahr Støre er den andre nasjonale partilederen som takket ja og tok turen til Vardø. Først ut var Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum som møtte Kystopprøret tidligere i høst.

– Leder i Rødt Bjørnar Moxnes har også meldt sin ankomst på nyåret og vi har fått positive signaler fra SV og Venstre om at de vil møte oss. Kystopprøret 2017 er opptatt av å etablere direkte dialog med nasjonale politikere om kystens framtid. Fiskeripolitikk omtales ofte som noe komplisert, men vi viser at det er enkelt, skriver Kystopprøret.

Gjennom klar tale og klart budskap ga vi Jonas Gahr Støre innblikk i utfordringer og muligheter i dagens fiskeripolitikk.

– Vi konfronterte han med aktuelle problemstillinger knyttet til den fremtidige behandlingen av Eidissen-utvalgets forslag til nytt kvotesystem. Vi ga klare råd og oppfordringer om å lytte det fiskerifaglige miljøet i Kystens Tankesmie i Tromsø. Samtidig sa vi at Norges største fornybare naturressurs - fisken, må få en sentral plass i den nasjonale debatten om Norges framtid. Naturressursene tilhører folket og skal skape aktivitet langs hele kysten!

Kystopprøret 2017 viste til bedrifter som står klare til å ta i mot råstoff og skape arbeidsplasser lokalt, framfor at det eksporteres ubearbeidet ut og skaper arbeidsplasser i andre land. Vi viste han et av mange samfunn som ønsker å leve av det havet gir og fortalte han om en hel kyst som ønsker det samme. Vi synliggjorde behovet for kunnskap og kompetanse innenfor næringen og påpekte de muligheter som ligger i en etablering av en Nasjonal Sjømatlinje.

Etter møtet skrev Gahr Støre på sin Facebook side følgende kommentar:

«Gjestfritt, åpent og rett på sak til middag med Kystopprøret i Vardø i går kveld. Takk til Yvonne for kongekrabbe og elggryte og varm stemning da dere delte erfaringer og klare meninger om fiskeripolitikk og levende samfunn langs kysten.Budskapet er klart: Vi eier fisken i fellesskap, og denne fornybare ressursen skal skape aktivitet i samfunnene langs hele norskekysten.

Kysten sa klart nei til Per Sandbergs forslag om å kutte forpliktelsene til å levere fisk til industri på land. Vi er enige. Vi sier også nei til evigvarende kvoter og nei til uthuling av deltakerloven.Vi sier ja til nasjonalt eierskap og en fiskereid flåte. Vi vil bidra til at mest mulig fisk bearbeides i Norge og skaper aktivitet på land. Arbeiderpartiet inviterer til utvikling av politiske løsninger som gjør dette mulig. Takk til rause innspill i Vardø, vi holder kontakten!»

Kystopprøret 2017 er partipolitisk uavhengig og vi oppfordrer andre partiledere og nasjonale politikere til å møte oss for en fiskeripolitisk dialog. Vi ønsker Erna Solberg, Siv Jensen, Audun Lysbakken, Knut Arild Hareide, Une Aina Bastholm, Bjørnar Moxnes og Trine Skei Grande velkommen til å møte oss. Før valget utfordret Kystopprøret 2017 partilederne om svar på fire konkrete spørsmål. 7 av 8 partiledere svarte. Statsminister Erna Solbergs svar var veldig generelt og nærmest intetsigende. Frp svarte etter valget. Krf har ikke gitt noe svar og det virker som de ikke bryr seg om kystens fremtid.

Kystopprøret 2017 er innstilt på å fortsette kampen til Stortinget har meislet ut et nytt kvotesystem som sikrer forsvarlig utnyttelse av fiskeressursene og skaper arbeid i de mange fiskeværene.