– Vi har ikke gjort noe galt, sier Boreal

Saken om 9-åringen som ikke fikk bli med buss på Jennestad, har vært mye lest på vol.no i løpet av dagen. Busselskapet Boreal ønsker å dementere saken, og vil ikke være bekjent av at de har opptrådt slik som det er blitt hevdet.

– Vi gjør ikke ting som dette, det er litt sårt for sjåførene å bli beskyldt for dette, for det er ikke sånn det foregår. Skolekort er ei problemstilling vi sliter med, men vi har aldri nekta noen å bli med bussen, sier Olsen.

Han forteller at den involverte eleven fikk tilbud om å være med bussen, men sjåføren hadde poengtert at hun måtte få på plass et reisekort.

– Er et betalingsmiddel

Og Boreal har enkle og greie regler som de følger.

– Statuttene til fylket helt klare. Til skolen er det helt greit ifølge statuttene, da skal vi ta med alle selv om de ikke har med reisekortet. Da skal sjåføren opplyse at det må eleven ha klart et midlertidig bevis til hjemreisen skal gjøres. Og har de ikke det skal de betale for reisen, sier Olsen, og tilføyer:

– Foreldre må være observante på at det at de skal ha med dette reisekortet på skolen, det er tross alt et betalingsmiddel, sier Olsen, som har ei oppfordring:

– Foreldre må være flinkere til å følge med at ungene har med seg dette på skolen, fordi vi sliter med dette hver dag, rent generelt. Det er klart det går an å glemme busskortet hjemme en dag, et enkelttilfelle er greit, men det er ikke bra om det er en situasjon som vedvarer, sier han.

Annie Berg Pedersen sier til vol.no at hun i løpet av dagen har fått noen ubehagelige tilbakemeldinger fra privatpersoner angående saken, men forteller at datterens busskort nå er kommet til rette, og hun har tatt buss til skolen igjen.

Den opprinnelige saken er avpublisert av hensyn til 9-åringen.